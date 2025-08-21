Такса от 10 евро за достъп до обществен плаж в Гърция! Ето къде точно

© Жители и посетители на остров Лефкада изразяват недоволството си, след като им е било поискано да заплатят такса от 10 евро за достъп до обществен плаж.



Всъщност става въпрос за един от най-красивите плажове - Агиофили.



Гръцките медии твърдят, че е издигната ограда пред единствения вход. Свидетели разказват, че на входа са разположени двама души, които изискват пари за вход и паркинг, като държат плащането да се случи в брой.



Ако някой възрази, те му заявяват, че трябва да отиде с лодка до плажа, в противен случай - да се върне обратно. А ако поиска да говори с отговорно лице, му казват да се оплаче в общината.



Огромно възмущение



Жителите казват, че заради оградата не може да се паркира на друго място, което на практика хората да платят или да напуснат.



"Приказката за частния имот НЯМА нищо общо с ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАЖ. Портата е незаконна, незаконно искат пари за вход. ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН. Събудете се най-накрая. Правите богаташи всички тези хитреци. Аз ги дадох под съд, отидох при прокурора и вече са обвиняеми. Вие обаче продължавайте да им плащате. Тези, които приемате да плащате, ги правите "герои", пише потребител в TripAdvisor, цитиран от BG on Air.



"Не знам как е плажът, защото в крайна сметка изобщо не слязох. Причината? Отиваш с колата си дотам и има вход от десет евро - да, да, да, за да имаш достъп до обществен плаж. Недопустимо", оплаква се друг човек.



От страна на общината няма официална информация, което оставя всички да се питат какво всъщност се случва.