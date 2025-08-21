Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Такса от 10 евро за достъп до обществен плаж в Гърция! Ето къде точно
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:11Коментари (0)50
©
Жители и посетители на остров Лефкада изразяват недоволството си, след като им е било поискано да заплатят такса от 10 евро за достъп до обществен плаж.

Всъщност става въпрос за един от най-красивите плажове - Агиофили.

Гръцките медии твърдят, че е издигната ограда пред единствения вход. Свидетели разказват, че на входа са разположени двама души, които изискват пари за вход и паркинг, като държат плащането да се случи в брой.

Ако някой възрази, те му заявяват, че трябва да отиде с лодка до плажа, в противен случай - да се върне обратно. А ако поиска да говори с отговорно лице, му казват да се оплаче в общината.

Огромно възмущение

Жителите казват, че заради оградата не може да се паркира на друго място, което на практика хората да платят или да напуснат.

"Приказката за частния имот НЯМА нищо общо с ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАЖ. Портата е незаконна, незаконно искат пари за вход. ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН. Събудете се най-накрая. Правите богаташи всички тези хитреци. Аз ги дадох под съд, отидох при прокурора и вече са обвиняеми. Вие обаче продължавайте да им плащате. Тези, които приемате да плащате, ги правите "герои", пише потребител в TripAdvisor, цитиран от BG on Air.

"Не знам как е плажът, защото в крайна сметка изобщо не слязох. Причината? Отиваш с колата си дотам и има вход от десет евро - да, да, да, за да имаш достъп до обществен плаж. Недопустимо", оплаква се друг човек.

От страна на общината няма официална информация, което оставя всички да се питат какво всъщност се случва.

Още по темата: общо новини по темата: 641
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/107 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
15:27 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
10:12 / 19.08.2025
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
14:28 / 19.08.2025
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
07:03 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: