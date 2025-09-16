Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк

© Тайлър Робинсън, заподозреният за убийството на Чарли Кърк, е официално обвинен в убийство с утежняващи вината обстоятелства, две обвинения за възпрепятстване на правосъдието и углавно изстрелване на огнестрелно оръжие, причиняващо сериозни телесни наранявания, две обвинения за подправяне на свидетели и извършване на насилствено престъпление в присъствието на дете. Това каза днес прокурорът на окръг Юта Джеф Грей на пресконференция, пише Sky news.



Твърди се, че Робинсън също така е наредил на съквартиранта си да изтрие "уличаващи текстове" за убийството и да "мълчи", ако бъде разпитан от полицията.



Грей каза, че възнамерява да поиска смъртно наказание. Робинсън е задържан без гаранция.



"Фокус" припомня, че Кърк, който бе сътрудник на президента Тръмп, беше смъртоносно прострелян на 10 септември по време на политически дебати в щата Юта. По-късно, той, почина от раните си в болницата. Два дни след убийството му, бяха разпространени и снимки на предполагаемия стрелец, по-късно идентифициран като 22-годишният Тайлър Робинсън.