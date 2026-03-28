Полицията съобщава, че голфърът Тайгър Уудс е обвинен в шофиране под въздействието на алкохол след автомобилна катастрофа във Флорида, предаваШерифската служба на окръг Мартин съобщава, че 15-кратният шампион от Големия шлем е обвинен също в нанасяне на имуществени щети и отказ да се подложи на тест.50-годишният Уудс е преминал тест с дрегер след катастрофата на остров Юпитер (луксозен крайбрежен район във Флорида), на 27 март, но е отказал да даде проба за урина, след като се е наложило да се измъкне през вратата на пътника от колата си след сблъсък с камион за почистване.Властите потвърждават също, че никой не е пострадал при инцидента, който се случи на Бийч Роуд малко след 14:00 местно време (около 21:00 часа българско време).