ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тайфунът "Калмаеги" взе над 114 жертви във Филипините
Други 127 души все още са в неизвестност. Това съобщи агенцията за бедствия днес, подчертавайки, че бурята се движи към Виетнам.
Във виетнамската провинция Гия Лай се очаква близо 350 000 души да бъдат евакуирани.
"Фокус" припомня, че над 200 000 души бяха евакуирани във Филипините преди удара на тайфуна във вторник.
"Предизвикателството сега е разчистването на отломките. Те трябва да бъдат разчистени незабавно, не само за да се отчетат изчезналите, които може да са сред отломките, но и за да се даде възможност на операциите за оказване на помощ да продължат", каза Рафи Алехандро, висш служител на гражданската защита.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 812
|предишна страница [ 1/136 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: