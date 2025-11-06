Тайфунът "Калмаеги" взе над 114 жертви във Филипините

© Броят на загиналите след тайфуна "Калмаеги" във Филипините нарасна до 114, пише FBC News.



Други 127 души все още са в неизвестност. Това съобщи агенцията за бедствия днес, подчертавайки, че бурята се движи към Виетнам.



Във виетнамската провинция Гия Лай се очаква близо 350 000 души да бъдат евакуирани.



"Фокус" припомня, че над 200 000 души бяха евакуирани във Филипините преди удара на тайфуна във вторник.



"Предизвикателството сега е разчистването на отломките. Те трябва да бъдат разчистени незабавно, не само за да се отчетат изчезналите, които може да са сред отломките, но и за да се даде възможност на операциите за оказване на помощ да продължат", каза Рафи Алехандро, висш служител на гражданската защита.