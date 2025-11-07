Тайфунът "Калмаеги" взе близо 200 жертви във Филипините и Виетнам, бурята се насочва към Камбоджа и Лаос

© BBC Тайфунът "Калмаеги" е отнел живота на най-малко 188 души във Филипините и петима във Виетнам, предава BBC. Бурята, известна в местните райони като "Тино", сега се движи на запад към Камбоджа и Лаос, след като премина през централния Виетнам с ветрове до 149 км/ч.



Градовете по централното крайбрежие на Виетнам бяха затрупани с отломки тази сутрин, след като бурята удари през нощта. Хиляди потърсиха подслон в училищата и обществените сгради, докато армията беше разположена за помощ. Виетнамските власти предупредиха за наводнения в ниско разположените райони. Централният регион вече регистрира рекордни валежи през последната седмица, отнели живота на 50 души.



По-рано "Калмаеги" опустоши Филипините, където обилните дъждове предизвикаха потоци и наводнения, заличавайки някои от по-бедните квартали. Броят на жертвите на архипелага нарасна от 114 до 188 души, а други 135 се водят за изчезнали. Правителството обяви бедствено положение, докато страната се готви за нов тайфун.



Във Виетнам над 260 000 войници и спасители бяха разположени за операции, подкрепени от 6 700 превозни средства и шест самолета. Някои летища и магистрали бяха затворени, а стотици хиляди хора бяха евакуирани. След като бурята достигна сушата в провинция Дак Лак, стотици жители призоваха за помощ.



Местните медии съобщават, че домове са били наводнени, а някои дори са били срутени. Съобщено е, че проливните дъждове и силният вятър продължават. На Филипините най-тежко пострадаха централните райони, включително гъсто населеният остров Себу.



Президентът Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение заради масовите жертви, разрушенията на имуществото и нарушаването на нормалния начин на живот в засегнатите райони.