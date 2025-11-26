Тодор Тагарев по повод обявения план за мир в нападнатата от Русия държава.
Допълни, че според него този план е по-скоро икономически.
"Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н."
"Русия даваше сигнали, че не е много съгласна с този план от 28 точки", разкри той.
И смята: "Ако падне Украйна - ние сме следващите".
"Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли".
Президентът намеква, че Русия е победител - нямаме победители все още, допълни Тодор Тагарев.
"От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област. За този "успех" тя е дала над 1 000 000 убити и ранени руски войници", коментира бившият военен министър.
Deus Vult
преди 16 мин.
Как по-точно ние сме следвашите? Който му се връзва на приказките на тоя боклук, е тъп, като термус.
valen
преди 50 мин.
Заминавай на фронта! Там ще ги разгромиш рамките. Малоумник!
