Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ТАСС: Тръмп обяви, че връщането на Крим в Украйна е невъзможно
Автор: Борислава Благоева 15:44Коментари (0)47
©
Невъзможно е да се върне Крим на Украйна, обяви американският президент Доналд Тръмп, предава руската агенция ТАСС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подчертава, че нито връщането на Крим на Украйна е възможно, нито и присъединяването на Киев към НАТО.

"И двете неща са невъзможни“, заяви той в интервю за Fox News.

Думите на американският президент за отрезвяващи, вземайки се предвид ''задушевната атмосфера'' при преговорите със Зеленски и европейските лидери вчера, 18 август, в Белия дом.

Там страните постигнаха съгласие по ключови теми. Сред тях са поемането на гаранции за сигурност на Украйна от САЩ и планирането на бъдеща среща между Зеленски и Путин.

Още по темата: общо новини по темата: 3711
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
предишна страница [ 1/619 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: