TAC: Кой взриви "Северен поток"?

Доказателствата недвусмислено показаха участието на държавен актьор в саботажа срещу "Северен поток". Една от най-големите терористични атаки в историята не е извършена от терорист-единак или терористична организация, но въпреки това основният въпрос, който никой не зададе, е кой всъщност стои зад нея, пише Тед Снайдър в статия за изданието The American Conservative.



Агенция "Фокус“ представя превод на материала без редакторска намеса и с уточнението, че той отразява единствено гледната точка на автора й. Статията е публикувана със заглавие "Северен поток“... какво?“ и подзаглавие "Да не се пита кой е виновен е все едно да не се търси виновникът за атентатите от 11 септември“.



Към Русия има много претенции. Но тук, на Запад, има порочна практика Москва да бъде обвинявана преди провеждане на разследване или дори въпреки неговите заключения. Фактите са си факти, но Русия всеки път е виновна.



В неотдавнашна статия във Foreign Affairs германският канцлер Олаф Шолц се възползва от невежеството на основната читателска аудитория и пренаписа историята. Говорейки за това как Путин уж е нарушил обещанието си за партньорство и мир в новия световен ред, който трябваше да дойде след края на Студената война, Шолц каза, че през 2008 г. "Русия отприщи война срещу Грузия“.



Много от читателите ще повярват на думите на Шолц, защото западните медии ги подготвят за това от много години. Но самият Шолц отлично знае, че неговата интерпретация е невярна. Независима мисия на Европейския съюз в онова време установи, че Грузия е нападнала, а не Русия.



На 7 август, в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, сключено само пет часа по-рано, Грузия започна офанзива срещу столицата на Южна Осетия Цхинвали. Тбилиси заяви, че Осетия е стреляла по грузински села. Но наблюдателите на ОССЕ на място отрекоха твърденията. Независима мисия на Европейския съюз във връзка с конфликта заключи, че "всички обяснения, дадени от грузинските власти в опит да осигурят някакво правно оправдание за атаката“, се оказаха несъстоятелни. В доклада се казва, че не е имало руско нахлуване, което грузинските въоръжени сили да трябва да спрат.



Шолц знае това много добре, но все пак обвини Русия - въпреки разследването.



Когато остаряла руска ракета С-300 се разби в Полша на 15 ноември, убивайки двама души, западните медии и правителствата бързо обвиниха Русия. Но следствието скоро установи, че тази ракета С-300 е на въоръжение в армията на Украйна и силите за противовъздушна отбрана на страната са я изстреляли срещу приближаваща се руска ракета. Тя обаче не порази целта си и падна в Полша. А Русия беше обвинена преди всякакви процеси.



И когато газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" избухнаха през септември, Западът пренебрегна уверенията на Русия за невинност и веднага я обвини в саботаж. "Никой в ​​Европа дори не предполага нищо друго освен руски саботаж“, каза високопоставен европейски служител по околната среда. Министърът на енергетиката на САЩ Дженифър Гранхолм побърза да заяви, че това "очевидно" е дело на Русия.



Но наскоро, след месеци на разследване, The Washington Post съобщи, че няма причина да се прехвърли вината върху Русия. Вестникът интервюира "23 дипломатически и разузнавателни служители от девет страни" и те потвърдиха, че към момента няма доказателства Русия да стои зад саботажа. В статията се отбелязва, че дори специалисти, които са запознати с резултатите от експертизата, не могат надеждно да свържат Русия със случая.



И тъй като не е Русия, оказва се, че виновникът е един от нас. Ето го най-тревожният от незададените въпроси на 2022 г.: кой взриви газопровода "Северен поток“?



Междувременно този саботаж се смята за една от най-големите терористични атаки в историята. Игнорирането му е все едно да не разследваме атентатите от 11 септември. Но умишлената експлозия не само предизвика огромно изпускане на метан в атмосферата, но и отряза Европа от доставките на газ и я лиши от гориво тази зима. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен описа случилото се като "умишлено затваряне на съществуващата енергийна инфраструктура“.



Доказателствата недвусмислено сочеха участието на държавен деец. Една от най-големите атаки в историята не беше извършена от единак терорист или терористична организация, а от държава или дори от група държави.



И ако няма доказателства, че Русия стои зад експлозиите, тогава се оказва, че европейците са били предадени, жертвайки комфорта и здравето им, било от собствената си европейска мощ, било от друга, така или иначе свързана с нея държава. Високата цена на газ и електричество в резултат на саботажа може да доведе до 147 хиляди допълнителни смъртни случая в Европа тази зима и е изпълнена с прекъсвания на електрозахранването, особено в Германия,за много години напред.



Русия побърза да хвърли вината много преди разследването. В статия на The Washington Post официални лица се оплакаха, "че толкова много световни лидери са посочили с пръст Москва, без дори да вземат предвид други страни". Но една от тези "други страни“ отряза газта на Европа и обвини за всичко Русия. Ето защо, тук е основният въпрос, който никой не иска да зададе: кой беше?



*Тед Снайдър е американски колумнист за външна политика и история на Antiwar.com. Публикува в Responsible Statecraft и други издания.