|Свободата на словото в Гърция остава критична, въпреки че страната се изкачва в класацията
Общият резултат на Гърция се е увеличил до 57,15 от 100, от 55,2 през 2023 г. Норвегия, Дания и Швеция са с най-добри резултати в класа си, с резултати, вариращи от 88,3 до над 91,9.
Въпреки това, страната е на последно място сред страните от ЕС за трета поредна година.
"Увеличението до голяма степен се обяснява с влошаването на свободата на пресата в други страни, предвид оскъдното подобрение на оценката“, каза Павол Салай, ръководител на отдела за ЕС и Балканите на RSF, добавяйки, че предходните години са били белязани от тежки нарушения на свободата на пресата, като например убийството на журналист през 2021 г. или избухването на скандал с наблюдение през 2022 г.
"2023 г. беше белязана преди всичко от бездействие пред лицето на системни проблеми“, каза Салай, посочвайки, наред с други, политически опити за подкопаване на независимостта на разследването на скандала с наблюдението, SLAPP, медийна концентрация и слаб плурализъм.
