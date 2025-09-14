Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Свидетел на експлозията в Мадрид: Беше пълен хаос
Автор: Ваня Кузманова 09:19Коментари (0)0
©
Силна експлозия разруши бар в Мадрид в събота, ранявайки 25 души, трима от които тежко, съобщиха испанските власти, като изключиха възможността за други жертви под развалините.

Пожарникари разчистват отломките в помещенията в столичния квартал Валекас, съобщиха службите за спешна помощ на Мадрид в X.



"Бяхме си вкъщи и усетихме експлозията, веднага избягахме... беше пълен хаос, хора се опитваха да преместят колите", каза свидетелят Фернандо Санчес пред обществения оператор RTVE, цитиран от
StraitsTimes.

По първоначална информация беше казано, че причината за експлозията е изтичане на газ, но Инмакулада Санс, служител, отговарящ за сигурността и извънредните ситуации в кметството на Мадрид, заяви, че е "твърде рано да се предполага каква може да е била причината",

Още по темата: общо новини по темата: 726
13.09.2025 Експлозия в бар в Мадрид, над 20 души са ранени
13.09.2025 Спешно евакуираха голямо летище във Великобритания
12.09.2025 Инцидент с лифт на Елбрус, има жертви и ранени 
11.09.2025 Най-малко трима загинали и десетки ранени при експлозия на цистерна в
Мексико
11.09.2025 Едно дете е убито, а шест други са ранени, след като автомобил се вряза в детска градина в Онтарио
09.09.2025 Товарен влак се вряза в автобус в Мексико, 10 жертви и 41 ранени
предишна страница [ 1/121 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
България в еврозоната
Лято 2025
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Крал Чарлз е болен от рак
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: