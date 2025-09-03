© виж галерията В речта си на военния парад в Пекин китайският прездент Си Дзинпин заяви: "Човечеството трябва да избира между мира и войната", докато армията представи широк арсенал от нови оръжия.



Тазгодишният парад, отбелязващ 80-годишнината, бе възможност за Пекин да покаже силата си и да се представи като глобална алтернатива на доминирания от Америка следвоенен ред.



Ето защо Пекн демонстрира най-новите си военни придобивки:



Новата хиперзвукова ракета YJ-15 бе показана за първи път по време на парада. Ракетите YJ – или Ying Ji (Атаката на орела) – могат да бъдат изстрелвани от кораби или самолети и са проектирани да проникват в големи кораби, нанасяйки значителни щети при удар.



Пекин представи и нов "изключително голям безпилотен подводен апарат“ (XLUUV) - модел AJX002. Този морски дрон е дълъг малко над 18 метра и е проектиран да работи в стелт версия. Това допълнително разширява вече разработения парк от XLUUV апарати на Китай, който включва поне пет различни системи, и допълнително засилва господството на Китай в областта на морските дронове.



Китайските военни също така показаха три нови типа междуконтинентални балистични ракети, способни да носят ядрени оръжия: Dong Feng-61, Dong Feng-31BJ и Dong Feng-5C. Новата система JL-1 допълва тази група – първата китайска ядрена ракета, изстрелвана от въздуха.



Китайските медии коментираха, че междуконтиненталната стратегическа ракета DF-5C има обсег от над 20 000 километра, което поставя цялата планета в обсега на Пекин. Според съобщенията, DF-5C може да носи до дванадесет бойни глави.



Парадът отбеляза и премиерата на "първата китайска космическа отбранителна система HQ-29. Тази ракета е способна да унищожи чуждестранни спътници с един удар, което допълнително подчертава господството на Китай във въздушното пространство".



Китайският президент Си Дзинпин, говорейки преди парада, заяви, че човечеството днес трябва да избира между мира и войната, диалога и конфликта.



Китайският лидер отдаде почит на жертвите и заяви, че "скърби за смелите войници, дали живота си за страната си". Той също така призова за "изкореняване на причините за войните, за да се предотврати повторението на историята".



Президентът Си бе придружен на парада от руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, които пристигнаха на историческата порта "Тиенанмън", за да наблюдават парада.