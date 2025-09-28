ЗАРЕЖДАНЕ...
|Световният сценарий за цената на въглищата предвижда поскъпване до 7% до 2027 година
Макар че да се посочва точен срок и график за възстановяването на цените на въглищата е преждевременно, експертите смятат, че низходящата тенденция може да се обърне в рамките на година и половина до три години, пише РБК, цитиран от money.bg.
Освен това, през този период се очаква да напуснат пазара "най-малко ефективните" производители (тези, чиито производствени разходи надвишават продажната им цена) - които са предимно в ЮАР, Съединените щати и Австралия - което ще повиши средните цени.
При този сценарий, средната цена на твърдото гориво в световен мащаб може да нарасне с 5-7% до 2027 г. Към средата на септември тази година, цената за тон за въглища за електроцентралите, в зависимост от пристанището на товарене, варира от 70 до 83 долара за тон. За сравнение, в края на 2018 г. и началото на 2019 г., по данни на Argus, цените на по-висококалоричните въглища от пристанище, надхвърляха 110 долара за тон.
От Центъра за ценови индекси оценяват перспективите за възстановяване на цените на висококачествените енергийни въглища също като "много вероятни". При тях основанията за това са свързани с рисковете от ускорен спад при добива на въглища в Австралия и недостатъчното ресурси и запаси в страните купуващи твърдо гориво.
По данни на Центъра за ценови индекси, разходите за добив на коксови въглища са се удвоили през последните пет години. "От гледна точка на рентабилността, големите "играчи" на енергийните пазари напоследък са по-заинтересовани да се занимават с друг вид енергийни ресурси. Тази година няколко големи компании вече обявиха за съкращения на персонала и намаляване на добива и/или производството заради ниската рентабилност", коментират експерти.
