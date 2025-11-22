abp live.
Подчертавайки нарастващата международна нестабилност, неравенство и фрагментация, лидерите заявяват, че световният мир и просперитет зависят от колективни действия, основани на взаимно доверие и сътрудничество.
В декларацията се подчертава спешната необходимост от разрешаване на конфликтите и защита на човешките права във всички региони на света.
"Ние се срещаме на фона на нарастваща геополитическа и геоикономическа конкуренция и нестабилност, засилени конфликти и войни, задълбочаващо се неравенство, нарастваща глобална икономическа несигурност и фрагментация. Предвид тази предизвикателна политическа и социално-икономическа обстановка, ние подчертаваме вярата си в многостранното сътрудничество за колективно справяне с общите предизвикателства“, се посочва в декларацията.
Потвърждавайки ангажимента си към Хартата на ООН, членовете на Г-20 призовават всички държави да се въздържат от използване на сила или заплахи за подкопаване на териториалната цялост или политическата независимост. Те подчертават важността на поддържането на приятелски отношения между нациите, основани на равенство, зачитане на суверенитета и насърчаване на основните свободи без дискриминация.
Лидерите също така са се договорили да подкрепят усилията за постигане на "справедлив, всеобхватен и траен мир“ в регионите, засегнати от конфликти, включително Судан, Демократична република Конго, "окупираните палестински територии" и Украйна. Те са заявили, че мирът остава важна основа за глобалната устойчивост, икономическия растеж и широко разпространеното благоденствие.
"Ние сме съгласни, че, ръководени от целите и принципите на Хартата на ООН в нейната цялост, ще работим за справедлив, всеобхватен и траен мир в Судан, Демократична република Конго, "окупираните палестински територии", Украйна, както и за прекратяване на други конфликти и войни по целия свят. Само с мир ще постигнем устойчивост и просперитет“, се посочва в декларацията.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.