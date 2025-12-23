ЗАРЕЖДАНЕ...
Създателят на Call of Duty и Battlefield 6 загина при жестока катастрофа
©
По първоначална информация Зампела е изгубил контрол над колата си- Ferrari, след като излязъл от тунел и след това се блъснал в бариера, което довело и до запалването на автомобила.
Зампела е починал на място.
Още по темата
/
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
09:16
Професор от Масачузетския технологичен институт е убит в дома си, полицията издирва извършителя
17.12
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
15.12
Още от категорията
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
20.12
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС го обявява за заплаха за националната сигурност
19.12
Гутериш: Шестима миротворци бяха убити при атака с дрон срещу мироопазваща база на ООН в Судан
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кристин Лагард не пропусна да напомни: Остават 10 дни до влизанет...
14:34 / 22.12.2025
Русия прекрати военните си споразумения с България и още 10 европ...
12:34 / 21.12.2025
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:59 / 21.12.2025
Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари
18:49 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
14:12 / 20.12.2025
Актуални теми
Facepalm
преди 1 ч. и 34 мин.
Вероятно мантинелите са били махнати оттам след протести че няма как да "избягаш в банкета". И разбира се е бил без колан който да го стяга...
Бобъp
преди 2 ч. и 0 мин.
Аз бариера не виждам, но виждам достатъчно показателни следи по пътя от това което навярно са правили. Жалко, че съм изсраснал с компютърните му игри, но това е поредния случай в който човек с пари се взима за безсмъртен.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.