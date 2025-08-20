ЗАРЕЖДАНЕ...
|Създадоха тестове за диагностициране на дълъг COVID
В момента нито един тест не диагностицира дълъг COVID, което оставя милиони хора в несигурност, но потенциално откритие на биомаркер дава надежда за бъдещ диагностичен тест, според изявление, публикувано от Австралийския университет в Аделаида (UoA).
"Тъй като няма тест, който може ясно да диагностицира дълъг COVID, пациентите преминават през дълъг процес на елиминиране, което добавя стрес към вече трудната ситуация", каза доцент Бранка Грубор-Баук от UoA.
"Това е сложно и се проявява много различно при всеки човек“, каза Грубор-Баук.
Проектът се основава на по-ранни проучвания на UoA, показващи, че COVID-19 може да наруши имунната система дълго след първоначалната инфекция. Тези с най-тежка имунна дисфункция са тези, които по-късно развиват дълъг COVID, каза Грубор-Баук.
Около 5% от пациентите изпитват симптоми като умора, мозъчна мъгла и болка в гърдите в продължение на повече от три месеца след инфекцията, понякога продължаващи една година, независимо от възрастта или първоначалната тежест на инфекцията, каза тя.
Доброволци с дългосрочен COVID ще предоставят кръвни проби и въпросници за симптомите, с последващи тестове, ако симптомите се подобрят, за да се проследят биомаркерите, казаха изследователите.
