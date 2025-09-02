Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:08Коментари (0)82
©
Европейският съюз (EC) е учреден на 1 ноември 1993 година в град Маастрихт в Холандия.Той е международна организация, в която към днешна дата членуват 27 европейски държави.  Основната валута в ЕС е еврото, като тя е въведена официално на 1 януари 1999 година.

Единната валута обединява 20 държави членки на Европейския съюз. В Европа то се използва от около 350 милиона души, а над 200 милиона души по света използват валути, обвързани с него. Еврото е втората най-голяма резервна валута в света и втората най-търгувана след американския долар.

Как е избрано наименованието "евро“?

По време на създаването на единната европейска валута възниква необходимостта от официално наименование. През декември 1995 г. на заседание на Европейския съвет в Мадрид е прието името "евро“. То е избрано сред редица други предложения като "екю“, "флорин“, "франкен“ и "дукат“, които са били отхвърлени заради силния национален смисъл, който носели.

Точно заради такъв тип предложения, ЕС определя критерии за избора на името: то трябва да е лесно произносимо на всички официални езици на страните членки, да носи символиката на Европейския съюз, да бъде приемливо за обществото и да бъде национално неутрално.

Символът на еврото

Не по-малко важен е бил и изборът на символа на валутата. От около тридесет предложения е избран символът €, вдъхновен от гръцката буква епсилон като асоциация с люлката на европейската цивилизация, разказва businessnovinite. Освен това буквата "Е“ е началната буква на Европейския съюз, а официалното съкращение на валутата е EUR.

През ноември 1994 г. Съветът на Европейския паричен институт определя и номиналната стойност на банкнотите – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Стойностите на монетите са 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, както и 1 и 2 евро.

Още по темата: общо новини по темата: 1467
02.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
30.08.2025 »
30.08.2025 »
предишна страница [ 1/245 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
20:54 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:54 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
14:59 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Природни стихии
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
България в еврозоната
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: