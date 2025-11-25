Сподели close
Леонид Федун, съосновател на "Лукойл", е продал своя дял от приблизително 7 милиарда долара в руската компания. Това съобщиха трима източници и показаха данни, пише Reuters.

Завършвайки 30-годишен период, който превърна Лукойл в глобална сила, напоследък наблюдава бързо свиване на компанията поради санкции.

След месеци избягване на западните санкции заради руската инвазия в Украйна, Лукойл пострада сериозно през октомври и сега продава чуждестранни активи.

Анализаторите отдавна определят компанията като потенциална цел за придобиване от държавния конкурент Роснефт (ROSN.MM)., отваря нов раздел, сега и под западни санкции.