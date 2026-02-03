The Hill.
Докладът на д-р Андрю Бейкър, публикуван в публичната база данни на окръжния медицински експерт, посочва, че Прети е починал в спешното отделение на Медицинския център на окръг Хенепин, след като на 24 януари е бил прострелян многократно от федерални агенти.
Видеозаписът от инцидента показва как Прети записва федерални имиграционни служители с мобилния си телефон, след което се опитва да помогне на жена, която един от агентите е блъснал. Агентите обграждат 37-годишния мъж, като един от тях изглежда го обезоръжава, преди двама агенти да произведат няколко изстрела по него.
Отдел на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) и ФБР поеха първоначалното ръководство на разследването на стрелбата, но федерален съдия нареди на федералните следователи в деня на инцидента да запазят събраните доказателства – след като Бюрото за криминални разследвания на Минесота и прокуратурата на окръг Хенепин заведоха дело срещу служители на администрацията на Тръмп.
Федералният съдия Ерик С. Тоструд, назначен от президента Тръмп, забрани на федералните следователи да "унищожават или променят“ доказателствата, свързани със стрелбата, включително, но не само, "доказателствата, които ответниците и лицата, работещи от тяхно име, са отстранили от местопрестъплението, и/или доказателствата, които ответниците са взели под свое изключително пазене“.
