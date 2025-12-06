Washington Post.
В съобщението се посочва, че парамедиците, дошли на мястото, за да помогнат на ранените, също са били обект на "втора неочаквана атака“, пише AP.
Очаква се броят на жертвите да е по-голям, но прекъсванията в комуникациите в района затрудняват актуализирането на броя на загиналите.
Атаката в четвъртък е последната в боевете между паравоенната групировка, Сили за бърза подкрепа, известни още като RSF, и суданската армия, които са във война от над две години. Сега тя е концентрирана в богатия на петрол щат Кордофан.
