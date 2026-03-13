На 12 март Съдът на Европейския съюз (СЕС) обяви решението си по дело C-43/24 "Ш***“, което бележи историческа крачка напред за правата на транс хората в целия ЕС. Това се посчва в съобщение, публикувано наСъдът постанови, че съгласно разпоредбите на правото на ЕС относно свободното движение и основното право на личен и семеен живот, държавите-членки имат задължението да признават юридически пола, по който живеят, на своите граждани, които са упражнили правото си да се движат и пребивават в друга държава-членка, в регистрите за гражданско състояние; т.е. те трябва да разполагат с функционираща процедура за юридическо признаване на пола. Това е така, защото, както потвърди Съдът, документите за самоличност и паспортите са от ключово значение за гражданите на ЕС, за да се ползват от свободата на движение, така че да се избегнат "значителни неудобства“, по-специално по време на проверки на самоличността, при трансгранични пътувания или в професионална среда. Следователно държавите-членки трябва да предоставят документи за самоличност и вписвания в регистрите за гражданско състояние, които съответстват на "живия пол на лицето".Съдът припомни също, че толерирането на дискриминацията срещу транс лица нарушава тяхното достойнство и свобода. Той също така реши, че националните съдилища не са обвързани с решенията на Върховния съд, които противоречат на днешното решение и на правото на ЕС.Делото е заведено от българска транс жена, която понастоящем живее в Италия и на която българските съдилища са отказали признаване на нейния пол и име в българските документи в продължение на почти десетилетие.