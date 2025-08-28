ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стрелецът от Минеаполис е имал манифест на кирилица с изрази "харесвам Русия" и "мразя Тръмп"
"Фокус" припомня, че вчера Робин Уестман, известен преди като Робърт Уестман, откри огън в католическо училище в Минеаполис.
Видеоклипове, публикувани от него преди клането, показват ръкописен манифест от код, който използва кирилица и английски фонетични думи. Съдържанието му разкрива крайни възгледи, включително проруски, протранссексуални, прокомунистически, антитръмпски, антихристиянски, антисемитски и антииндийски послания.
В писанията си той радостно фантазира за това, че "е онова страшно, ужасно чудовище, стоящо над тези безсилни деца“ и признава възхищението си от клането в Санди Хук през 2012 г.
"Мисля, че най-добрият ми план е да атакувам голяма група деца, идващи от междучасието… След това оттам мога да вляза вътре и да убивам, колкото мога по-дълго.“, се пише още в манифеста.
В едно от видеата, Уестман прелиства няколко празни страници, преди да стигне до нещо, което изглежда като рисунка, показваща вътрешността на църква. След това той вади нож и го забива в центъра на скицата.
