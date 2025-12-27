Сподели close
Трима души, включително един полицай, са получили леки наранявания, след като мъж е открил огън в офиса на шерифа на окръг Шошони в северната част на Айдахо, съобщиха местните власти, предава ABC.

Заподозреният нападател е бил убит при сблъсък с полицията, се добавя в изявлението офиса на шерифството.

Инцидентът е започнал около 14:30 ч. местно време, когато заподозреният, чиято самоличност все още не е разкрита от властите, е открил огън на улицата пред офиса на шерифа в Уолъс, град с около 1000 жители, заяви шериф Уил Еди на пресконференция.