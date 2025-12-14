CNN
Мъж, за когото се смята, че е заподозрян, описан като облечен в тъмни дрехи и около 30-годишен, беше заснет на видео, докато върви по улица "Хоуп". близо до мястото, където се е случило нападението. Свидетели съобщиха, че може би е носил сива камуфлажна маска, съобщиха от полицията.
Кметът на Провидънс Брет Смайли заяви, че днес се очаква да има засилено присъствие на правоохранителните органи в града.
Претърсени са някои от сградите в околността на университета и са изчистени класните стаи, където студентите са се били барикадирали.
