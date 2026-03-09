Сподели close
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс, съобщава полицията, предава BBC.

Служители от полицейското управление на Лос Анджелис са реагирали на сигнали за стрелба в 13:15 местно време (21:15 GMT) в неделя. Задържана е жена на 30 години. Полицията съобщава, че заподозряната е спряла с колата си пред дома на певицата и е изстреляла седем куршума, преди да избяга. Автомобилът й е намерен по-късно на около 12 км от дома на Риана, където е била задържана. 

Властите съобщават, че няма пострадали при инцидента.