The Guardian.
Това е вторият подобен инцидент, случил се близо до американски дипломатически мисии през последните дни.
Според съобщения в местните медии, сградата на дипломатическата мисия е била атакувана, но никой не е пострадал. Неизвестни въоръжени мъже са открили огън около 5:29 ч. местно време (11:29 ч. българско време). На мястото на инцидента са открити приблизително 10 гилзи.
Припомняме, че импровизирано устройство експлодира в посолството на САЩ в Осло в неделя, 8 март. Няма пострадали при експлозията.
Норвежката полиция подозира, че дипломатическата мисия е била нападната и че извършителят може да е свързан със събитията в Иран.
На 8 март в Ню Йорк избухнаха сблъсъци между поддръжници на войната между САЩ и Иран и протестиращи срещу нея. Сблъсъкът между двете групи протестиращи е станал близо до резиденцията на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, който преди това се изказа негативно за действията на правителството на САЩ в Иран.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.