New York Times.
"Трима полицаи бяха ранени при престрелка с въоръжен мъж на бензиностанция в Омаха в сряда следобед“, пише вестникът.
Правоохранителните органи са реагирали на сигнал за стрелба в магазин, при който е ранен друг човек. Заподозреният, който е намерен на бензиностанцията, е започнал да отвръща на стрелбата на служителите на реда след пристигането им и в крайна сметка е бил убит.
