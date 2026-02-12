ЗАРЕЖДАНЕ...
Страшно видео от улица в Китай: Отвори се голяма дупка и "погълна" всичко
Както се вижда на видео от охранителна камера, голяма част от пътя се е срутил, в резултат на което асфалтът изчезва.
Според международните медии Шанхай е изложен на постоянни рискове от пропадане поради качеството на почвата, прекомерното изпомпване на подземни води, тънките слоеве пясък и празнините, създадени от градските конструкции.
Специалисти обясняват, че тези фактори често причиняват срутвания, вариращи от малки дупки до големи пропадания, като случая от сутринта на четвъртък.
