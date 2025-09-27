Страшен недостиг на работна ръка в гръцкото селско стопанство, наемат емигранти

© Гърция предприема стъпки за директно интегриране на търсещите убежище на пазара на труда, тъй като страната е изправена пред нарастващ недостиг на работна ръка в селското стопанство, туризма и строителството, пише Ekathimerini.



Министърът на миграцията Танос Плеврис наскоро представи на премиера Кириакос Мицотакис план, свързан с нов закон за легалната миграция. Предложението, което се очаква да бъде внесено в кабинета във вторник, разглежда и висящите молби за убежище и процедурите за привличане на работници от чужбина.



Правителствени служители заявиха, че мярката ще позволи на бежанците, получили убежище, да се включат незабавно на пазара на труда, запълвайки приблизително 20 000 работни места годишно. В рамките на пет години планът би могъл да генерира до 100 000 работници, въпреки че властите очакват около 60 000 да останат, при прогнозирана нужда от 200 000.



Схемата предвижда двустепенна система за задържане. Мигрантите, които е малко вероятно да получат убежище – главно от страни като Египет и Пакистан – ще останат в центрове от първо ниво. Тези с "бежански профил“, включително от Судан, Сирия, Афганистан и Еритрея, ще бъдат настанявани в центрове от второ ниво, където ще учат основен гръцки език и професионални умения. Обучението ще бъде съобразено със сектори с недостиг, а помощите ще бъдат намалени, за да се избегне привличането на нови миграционни средства.



Около 15% от получилите убежище са жени, които биха могли бързо да се насочат към туризма и хранителните услуги. Длъжностни лица посочват суданските мигранти като особено подходящи за селскостопанска работа, позовавайки се на опит в производството на памук, царевица и пшеница.



Центрове в региони с високо търсене на работна ръка – Тесалия, Виотия и Северна Гърция – ще бъдат превърнати в пилотни съоръжения от второ ниво. Плеврис също така призова за децентрализиране на структури извън Атина.



Длъжностни лица твърдят, че интегрирането на бежанците е от съществено значение за поддържането на 2% темп на растеж на Гърция. "Без тези работници“, каза един източник, "цели сектори ще се изправят пред сериозни проблеми“.