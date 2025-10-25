Новини
Стойността на "Роснефт" и "Лукойл" се срина с милиарди долари 
Автор: Елиза Дечева 12:32Коментари (0)91
©
Руският фондов пазар се срина, след като инвеститорите реагираха на новите санкции на президента на САЩ, насочени срещу най-големите производители на петрол в страната, пише The Moscow Times. 

Акциите на двата петролни гиганта "Роснефт" и "Лукойл" паднаха с 3,78% и 5,85% (по данни на The Moscow Times). В същото време TRT World съобщава, че aкциите на "Роснефт" са спаднали със 3% до 4,19 долара, а на "Лукойл" със 7,2% за два дни, изтривайки 3,66 милиарда долара.

"Преминаването на администрацията на САЩ към директни санкции срещу основните производители на петрол сигнализира за нова ескалация", заяви стратегът на VTB My Investments Станислав Клещев.

От друга страна ЕС също засили натиска си срещу Москва, като прие 19-ия пакет от санкции, насочен към ключовите енергийни приходи на Русия, финансови мрежи и вериги за доставки на технологии. 

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че санкциите ще имат определени последици, но няма да повлияят значително на икономическото благополучие на страната. 

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
