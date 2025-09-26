"Стената от дронове" срещу Русия, в която ще участва и България: Украйна ще подпише с партньорите още следващия месец

© Украйна планира да подпише с партньорите си съвместна декларация за "Стената от дронове“ – отбранителен проект срещу руските безпилотни летателни апарати на източната граница на Европейския съюз. Това съобщи министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал след преговорите, предава Liga.net.



"Разчитаме на подписването на съвместна декларация с нашите партньори още през октомври. От своя страна вече сме готови да изпратим технически екипи за подготовка на групи, които ще станат част от "Стената от дронове“. Украйна е признат лидер в областта на безпилотните технологии. Готови сме да споделим опита си в свалянето на руски дронове с ЕС, НАТО и съседните страни“, заявява той.



"Агресорът вече е извършил умишлени провокации срещу Дания, Полша, страните от Балтийския регион. ЕС трябва да бъде готов да отговори решително на такава ескалация. И ролята на Украйна тук е ключова“, подчертава той.



Шмигал отбелязва, че Украйна вече се стреми и може да "играе активна роля в защитата на Европа от руската заплаха.“.



Според министъра, по време на преговорите партньорите са се фокусирали върху конкретни стъпки за реализиране на "Стената от дронове“, инициирана от Европейската комисия.



"Заедно със съюзниците си ще координираме противодействието си на провокациите на Русия в небето и ще въведем най-ефективните решения“, отбелязва още Шмигал.



В съвместната среща, освен Украйна, участваха европейският комисар по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс, ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, министрите на отбраната на Дания, Финландия, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България, както и представители на Северноатлантическия алианс.