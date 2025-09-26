Стармър предлага задължителна дигитална лична карта за всички работещи във Великобритания

© Daily Mail Всеки работещ жител във Великобритания ще бъде задължен да има нова, издадена от правителството, дигитална лична карта, като част от нов опит за борбата с нелегалната миграция, предав BBC.



Очаква се министър-председателят, Кийър Стармър, да обяви подкрепата днес за плана, който наричат "Brit card", днес (26 септември), която трябва да потвърждава правото на дадено лице да живее и работи в Обединеното кралство, в реч в петък.



Практическите аспекти на схемата ще бъдат предмет на консултация, по време на която ще се разгледа и как тя да ще работи за тези, които нямат смартфон или паспорт.



Опитът на предишното лейбъристко правителство (политическа лявоцентристка партия в Обединеното кралство) да въведе подобен вид дигитални карти беше блокиран от коалицията между консерваторите и либералните демократи.



По-рано този месец премиерът заяви в интервю, че според него дебатът по този въпрос продължава оттогава.



Доклади предполагат, че правителството планира да използва нова схема за проверка на правото на хората да живеят и работят в Обединеното кралство, като индивидуалните документи за самоличност на хората ще се проверяват в централната база данни.



Тези проверки понастоящем се основават на физическите документи, въпреки че начините за извършването на проверките онлайн за някои хора съществуват от 2022 г.



Плановете за схемата за дигиталната идентификация не бяха включени в предизборната програма на лейбъристите миналата година, а правителството преди това отхвърли предложението за подобна идентификация, предложено от бившия министър-председател - Тони Блеър.



Лидерът на консервативната партия Кеми Баденох заяви, че въвеждането на задължителната лична карта би било "много сериозна стъпка, която изисква подходящ национален дебат".



Тя вече е казвала, че дигиталната лична карта "няма да реши проблема" с незаконната работа във Великобритания.



Либералните демократи, които попречиха на предишният опит за въвеждането на дигиталните карти да бъде успешно, заявиха, че "не могат да подкрепят" задължителната схема.



"Хората не трябва да бъдат превръщани в престъпници само защото не могат да имат дигитална лична карта или избират да не я имат", добави говорителят на технологичния отдел Виктория Колинс.



Бившият лидер на лейбъристите Джереми Корбин, заяви, че е против задължителната схема, наричайки я "обида за нашите граждански свободи".



Работодателите вече трябва да проверяват дали потенциалните кандидати имат право да работят в Обединеното кралство.



От 2022 г. насам те могат да извършват проверки на британскте и ирландските граждани, притежаващи паспорти, като използват услуги за цифрова проверка, сертифицирани от правителството.



Съществува и онлайн схема на Министерството на вътрешните работи за проверка на статута на някои чуждестранни или ирландски граждани, чийто имиграционен статус се поддържа по електронен път.