Sky News.
Той поясни, че Украйна е предложила "някои конструктивни промени“ в мирното предложение.
"Мисля, че се движим в положителна посока и днес има индикации, че до голяма степен по-голямата част от текста, както посочва Володимир, може да бъде приета“, заяви Стармър.
''Коалицията трябва да подготви планирането и финансирането на бъдещите Въоръжени сили на Украйна, за да може тя да се защити'', подчертава премиерът.
"Призовавам колегите от разговора този следобед да потвърдят националните си ангажименти, защото трябва да гарантираме, че имаме най-стабилния капацитет, най-стабилните планове на масата“, добавя Стармър.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.