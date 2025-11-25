Сподели close
Премиерът на Великобритания Кийр Стармър заяви днес, че Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план може да бъде приет. Той обяви това по време на срещата на ''Коалицията на желаещите'' на която присъства онлайн, предава Sky News

Той поясни, че Украйна е предложила "някои конструктивни промени“ в мирното предложение.

"Мисля, че се движим в положителна посока и днес има индикации, че до голяма степен по-голямата част от текста, както посочва Володимир, може да бъде приета“, заяви Стармър.

''Коалицията трябва да подготви планирането и финансирането на бъдещите Въоръжени сили на Украйна, за да може тя да се защити'', подчертава премиерът.

"Призовавам колегите от разговора този следобед да потвърдят националните си ангажименти, защото трябва да гарантираме, че имаме най-стабилния капацитет, най-стабилните планове на масата“, добавя Стармър.