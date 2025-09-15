Новини
ЗАРЕЖДАНЕ...
Starlink на Мъск отново работи след прекъсването тази сутрин
Автор: Елиза Дечева 09:57
Уебсайтът на сателитната интернет услуга на Илон Мъск Starlink съобщи за прекъсване днес сутринта, без да предоставя допълнителни подробности, пише CNN.

"Starlink в момента има прекъсване на услугата. Нашият екип разследва“, се посочва в съобщение на компанията. 

От уебсайта за проследяване Downdetector.com. обяви преди минути обаче, че Starlink отново е онлайн за повечето потребители. 

Броят на потребителите в САЩ, които съобщават за проблеми, е паднал под 1000 към 1:15 ч. ET, в сравнение с пика от над 43 000. 

