Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Стана ясна самоличността на ранения в Косово българин
Автор: Георги Кирилов 21:56Коментари (0)46
©
Специалната прокуратура обяви, че е започнала разследване на нападението над служител на ЕС в Джакова. "Специалната прокуратура на Косово потвърди, че е приела случй с нападението с остър инструмент над служител на Европейския съюз в Джакова и е започнала разследване". В отговор на запитване от Telegraph прокуратурата подчертава, че се провеждат необходимите разследвания, за да се изясни напълно инцидентът около С. Ш.

Говорителят на прокуратурата, Нора Лута, потвърди пред Gazeta Express, че в сътрудничество с полицията се предприемат всички необходими разследващи действия, за да изяснят напълно обстоятелствата около нападението".

"От момента, в който прие случая за разглеждане, тя започна да предприема разследващи действия в съответствие с Наказателнопроцесуалния кодекс и приложимите закони. В координация с компетентните звена на полицията на Косово, Специалната прокуратура предприема всички необходими разследващи мерки, за да изясни напълно фактическата ситуация, се посочва в отговора на Специалната прокуратура пред Telegraph.

Прокуратурата допълва, че случаят е в начална фаза на разследване и за да се запази целостта на разследващия процес, на този етап не може да се споделя повече информация.

МВнР: Разследват опит за убийство на българин в Косово

Нападението е станало във вторник в Джакова, където служителят на ЕС е получил две рани и първоначално е бил откаран в болница Джакова, състоянието му е стабилно.

"Инцидентът се разследва като опит за убийство, а мотивите остават неясни".

Източници на Telegraph съобщават, че служителят на ЕС е бил нападнат от неизвестно лице, което е било в колата с него по това време, и че обстоятелствата, при които двамата са се озовали в една и съща кола, все още са неизвестни.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
14:07 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
17:09 / 04.11.2025
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
09:32 / 04.11.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Бюджет 2026
САЩ налагат санкции на българи по закона "Магнитски"
Кабинетът "Желязков"
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: