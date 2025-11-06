ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Стана ясна самоличността на ранения в Косово българин
Говорителят на прокуратурата, Нора Лута, потвърди пред Gazeta Express, че в сътрудничество с полицията се предприемат всички необходими разследващи действия, за да изяснят напълно обстоятелствата около нападението".
"От момента, в който прие случая за разглеждане, тя започна да предприема разследващи действия в съответствие с Наказателнопроцесуалния кодекс и приложимите закони. В координация с компетентните звена на полицията на Косово, Специалната прокуратура предприема всички необходими разследващи мерки, за да изясни напълно фактическата ситуация, се посочва в отговора на Специалната прокуратура пред Telegraph.
Прокуратурата допълва, че случаят е в начална фаза на разследване и за да се запази целостта на разследващия процес, на този етап не може да се споделя повече информация.
МВнР: Разследват опит за убийство на българин в Косово
Нападението е станало във вторник в Джакова, където служителят на ЕС е получил две рани и първоначално е бил откаран в болница Джакова, състоянието му е стабилно.
"Инцидентът се разследва като опит за убийство, а мотивите остават неясни".
Източници на Telegraph съобщават, че служителят на ЕС е бил нападнат от неизвестно лице, което е било в колата с него по това време, и че обстоятелствата, при които двамата са се озовали в една и съща кола, все още са неизвестни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: