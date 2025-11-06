Стана ясна самоличността на ранения в Косово българин

© Специалната прокуратура обяви, че е започнала разследване на нападението над служител на ЕС в Джакова. "Специалната прокуратура на Косово потвърди, че е приела случй с нападението с остър инструмент над служител на Европейския съюз в Джакова и е започнала разследване". В отговор на запитване от Telegraph прокуратурата подчертава, че се провеждат необходимите разследвания, за да се изясни напълно инцидентът около С. Ш.



Говорителят на прокуратурата, Нора Лута, потвърди пред Gazeta Express, че в сътрудничество с полицията се предприемат всички необходими разследващи действия, за да изяснят напълно обстоятелствата около нападението".



"От момента, в който прие случая за разглеждане, тя започна да предприема разследващи действия в съответствие с Наказателнопроцесуалния кодекс и приложимите закони. В координация с компетентните звена на полицията на Косово, Специалната прокуратура предприема всички необходими разследващи мерки, за да изясни напълно фактическата ситуация, се посочва в отговора на Специалната прокуратура пред Telegraph.



Прокуратурата допълва, че случаят е в начална фаза на разследване и за да се запази целостта на разследващия процес, на този етап не може да се споделя повече информация.



МВнР: Разследват опит за убийство на българин в Косово



Нападението е станало във вторник в Джакова, където служителят на ЕС е получил две рани и първоначално е бил откаран в болница Джакова, състоянието му е стабилно.



"Инцидентът се разследва като опит за убийство, а мотивите остават неясни".



Източници на Telegraph съобщават, че служителят на ЕС е бил нападнат от неизвестно лице, което е било в колата с него по това време, и че обстоятелствата, при които двамата са се озовали в една и съща кола, все още са неизвестни.