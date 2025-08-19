Новини
Стачката на Air Canada приключи
Автор: Лора Димитрова 17:30
©
Стачката на Air Canada приключи, след като стюардесите постигнаха предварително споразумение с авиокомпанията, съобщиха двете страни рано във вторник, предаде NBC News.

"Стачката приключи“, заяви Канадският съюз на държавните служители в публикация във Facebook, съветвайки членовете си да "сътрудничат напълно за възобновяване на дейността“.

Air Canada коментира, че постепенно ще възобнови дейността си във вторник, но че връщането към "пълно възстановяване може да отнеме седмица или повече“.

"Преустановяването на услугите ни е изключително трудно за нашите клиенти“, каза в изявление Майкъл Русо, президент и главен изпълнителен директор на Air Canada. "Дълбоко съжаляваме и се извиняваме за въздействието върху нашите клиенти след прекъсване на работата ни.“

Припомняме, че повече от 10 000 стюардеси напуснаха работа рано в събота поради спорове относно заплащането и графика. Канадският съвет по индустриални отношения разпореди на стюардесите на Air Canada и Air Canada Rouge да "възобновят задълженията си“ до 14:00 ч. източно време в неделя, след като министърът на труда Пати Хайду наложи обвързващ арбитраж и удължи съществуващия договор, докато не бъде постигнато ново споразумение. Канадският съюз на държавните служители (CUPE) от своя страна нарече заповедта "очевидно противоконституционна“ и заяви, че членовете му ще продължат да стачкуват.

В изявление секретарят на синдиката и касиер Кандис Реник заяви, че правителствената заповед е "позорна злоупотреба с власт, която мирише на системни пристрастия и корпоративен фаворизъм“.

Авиокомпанията изчисли в понеделник, че 500 000 полета на клиенти са били отменени заради стачката.






