|Срутването на средновековната кула в Рим отне живота на 66-годишен румънски работник
Работник остава затрупан под развалините след срутването на средновековна кула в Рим
Октав Стройчи е бил изваден от спасителните екипи около 23:00 ч. местно време (00:00 ч. българско), близо дванадесет часа след срутването. По време на спасителната операция на място са пристигнали министърът на културата на Италия, кметът на Рим, префектът на града и посланикът на Румъния в Италия Габриела Данкъу, която е била заедно със съпругата на загиналия. "Съпругата му наблюдаваше спасителните действия със затаен дъх, заобиколена от полиция и представители на посолството", съобщава Corriere della Sera.
Според италианските медии лекарите са се опитвали да го реанимират близо час след пристигането му в болничното заведение, но без успех. Родом от Сучава, Стройчи е живял в покрайнините на италианската столица и е работил по реставрацията и консервацията на кулата, която е част от Римския форум - една от най-посещаваните туристически забележителности на града. Инцидентът е станал, докато по сградата се извършвали ремонтни дейности.
Президентът на Румъния Никушор Дан изрази съболезнования към семейството на загиналия: "С дълбока тъга научих новината, че румънецът, заклещен под руините на средновековната кула в Рим, почина. Изказвам искрените си съболезнования на семейството и близките му. Мислите ми са с всички румънски граждани, които работят далеч от дома, с отдаденост и жертвоготовност. Благодарен съм на италианските спасителни екипи за усилията им, продължили повече от 11 часа." Съболезнования поднесе и премиерът на Италия Джорджия Мелони, която изрази съчувствие към семейството и благодари на спасителите за неуморната им работа.
