Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Срутването на средновековната кула в Рим отне живота на 66-годишен румънски работник
Автор: Росица Чинова 11:40Коментари (0)46
© Digi24
Двама румънски работници пострадаха при частичното срутване на средновековната кула Torre dei Conti, която се намира в сърцето на Рим, в близост до Колизеума. Единият от тях е леко ранен и е откаран в болница, без опасност за живота. Вторият, 66-годишният Октав Стройчи, беше изваден изпод развалините след повече от 11 часа спасителни усилия, но почина в линейката по път за болницата, предава Digi24.

Работник остава затрупан под развалините след срутването на средновековна кула в Рим

Октав Стройчи е бил изваден от спасителните екипи около 23:00 ч. местно време (00:00 ч. българско), близо дванадесет часа след срутването. По време на спасителната операция на място са пристигнали министърът на културата на Италия, кметът на Рим, префектът на града и посланикът на Румъния в Италия Габриела Данкъу, която е била заедно със съпругата на загиналия. "Съпругата му наблюдаваше спасителните действия със затаен дъх, заобиколена от полиция и представители на посолството", съобщава Corriere della Sera.

Според италианските медии лекарите са се опитвали да го реанимират близо час след пристигането му в болничното заведение, но без успех. Родом от Сучава, Стройчи е живял в покрайнините на италианската столица и е работил по реставрацията и консервацията на кулата, която е част от Римския форум - една от най-посещаваните туристически забележителности на града. Инцидентът е станал, докато по сградата се извършвали ремонтни дейности.

Президентът на Румъния Никушор Дан изрази съболезнования към семейството на загиналия: "С дълбока тъга научих новината, че румънецът, заклещен под руините на средновековната кула в Рим, почина. Изказвам искрените си съболезнования на семейството и близките му. Мислите ми са с всички румънски граждани, които работят далеч от дома, с отдаденост и жертвоготовност. Благодарен съм на италианските спасителни екипи за усилията им, продължили повече от 11 часа." Съболезнования поднесе и премиерът на Италия Джорджия Мелони, която изрази съчувствие към семейството и благодари на спасителите за неуморната им работа.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Отношенията София-Скопие
Грипна епидемия обхвана страната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: