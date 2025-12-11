ЗАРЕЖДАНЕ...
Сретен Йосич излиза на свобода
Според постановлението Апелативният съд е уважил жалбата на защитата и е изменил първоинстанционното решение, с което Йосич е бил задържан. Така той се освобождава условно от изтърпяването на 15-годишната присъда, като е разпоредено незабавното му освобождаване. Условният срок може да продължи най-късно до 28 февруари 2026 г.
Съдът е преценил, че са налице всички законови предпоставки за условно освобождаване. В мотивите се посочва, че затворническите доклади показват "максимален напредък в третирането и изпълнението на програмата за поведение“ и че "с основание може да се очаква осъденият да се държи добре на свобода и да не извърши ново престъпление до изтичането на срока на присъдата“.
Решението идва след като през септември Висшият съд в Белград отхвърли първата молба на защитата за условно освобождаване. Адвокатът на Йосич обжалва пред Апелативния съд, който в крайна сметка промени първоначалното решение.
Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Макар впоследствие да беше окончателно оправдан по това дело, той не получи свобода. На 28 декември 2012 г. бе преместен за изтърпяване на 15-годишна присъда за подбудителство към убийството на Горан Марянович – Гокси Бомбаджията – извършено през 1995 г.
През 2002 г. в качеството си на главен секретар на МВР Бойко Борисов арестува Йосич в България, след което започва да се движи с увеличена лична охрана. През 2009 г. сръбският наркобос твърди пред белградски съд, че в България се е ползвал с покровителството на местни разузнавателни служби и дори споменава името на Борисов.
Националната разузнавателна служба категорично отхвърля тези твърдения. Според официалното становище нито тя, нито други служби или лица са осигурявали закрила на Йосич. В отговор на публичния спор Борисов поиска МВР, ДАНС и разузнаването да дадат ясни публични обяснения по случая.
