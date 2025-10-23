Срещата на върха: ЕС подготвя 20-ия пакет санкции срещу Русия и нова финансова помощ за Украйна

© Членовете на Европейския съвет ще обсъдят възможността за изземването на замразените руски активи, както и 20-ия пакет от санкции срещу Москва, по време на срещата на върха днес, предава агенция ТАСС.



В срещата ще участва и украинският президент Володимир Зеленски, а България е представена от премиерът Росен Желязков.



"Ще обсъдим как да засилим подкрепата си за Украйна - като потвърдим ангажимента си да ѝ осигуряваме финансова помощ през следващите години и като разгледаме възможни варианти, свързани с използването на замразените руски активи", заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща в покана до лидерите на ЕС.



Дискусията за Украйна ще направи равносметка на усилията на Европейския съюз за засилването на натиска върху Русия, определян като необходимо условие за постигането на "справедлив и траен мир", добави Коща.



На срещата на върха ще бъде обсъдено и ускоряването на работата по изграждането на обща европейска отбранителна готовност на фона на зачестилите атаки с дронове. Лидерите ще проведат дебат и за това как да се повиши конкурентоспособността на блока след въвеждането на пълната забрана за внос на руска енергия.