Пожарът в ски курорта в Швейцария, който се случи в раните часове на 2026 година отне живота на 47 души, а рани над 100 други. Сред загиналите и ранените има граждани на Италия, Франция, Полша и Австралия, предава Sky News.

По-рано стана известно, че шестима италианци са в неизвестност, а 13 други са ранени след пожара в ски курорта Кран-Монтана в Швейцария. Френското външно министерство съобщи също, че девет френски граждани са ранени при пожара, а осем все още са в неизвестност.

Италианският тийнейджър голфър Емануеле Галепини е сред първите идентифицирани жертви на трагедията.Това съобщи днес Италианската федерация по голф. 

Италианският външен министър Антонио Таяни посети Кран-Монтана по-късно днес, за да се срещне с роднини на жертвите.

Сред жертвите на пожара има и полски и австралийски граждани. Полският премиер Доналд Туск заяви днес, че 14 поляци са ранени при трагедията.