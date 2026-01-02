Sky News.
По-рано стана известно, че шестима италианци са в неизвестност, а 13 други са ранени след пожара в ски курорта Кран-Монтана в Швейцария. Френското външно министерство съобщи също, че девет френски граждани са ранени при пожара, а осем все още са в неизвестност.
Италианският тийнейджър голфър Емануеле Галепини е сред първите идентифицирани жертви на трагедията.Това съобщи днес Италианската федерация по голф.
Италианският външен министър Антонио Таяни посети Кран-Монтана по-късно днес, за да се срещне с роднини на жертвите.
Сред жертвите на пожара има и полски и австралийски граждани. Полският премиер Доналд Туск заяви днес, че 14 поляци са ранени при трагедията.
