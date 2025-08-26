ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Среброто поскъпна осезаемо
Осезаем ръст от 30% в цената на среброто на международните пазари. Суровината обаче има своите специфики - индустриален и не монетарен метал.
"Индустриалните метали скочиха последните 3 месеца, докато златото задържа на едни и същи нива без да прави значителна корекция или значителен ръст. Среброто трябва да бъде разглеждано като индустриален метал и нищо повече", каза пред БНТ Крум Атанасов - основател на борса за търговия с ценни метали.
"Среброто е единствената суровина, която не е надминала рекордите си от 80-те години. Тогава цената стига на тройунция, които в днешни инфлационно деноминирани долари е 5 на унция", твърди Макс Баклаян - основател на борса за търговия с ценни метали:.
За разлика от златото, среброто не може да се използва за убежище при геополитически катаклизми, финансови или икономически проблеми.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: