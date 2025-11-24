VolcanoDiscovery.
Вулканът е част от планинската верига в региона Афар и се намира на около 15 километра югоизточно от постоянно действащия вулкан Ертале.
Според сателитни данни, изригването е започнало в 08:30 в неделя и е било придружено от изхвърляне на мощен стълб пепел, който се е издигнал на около 10-15 км и е прелетял над югозападната част на Аравийския полуостров.
Етиопският телевизионен оператор FMC потвърждава вулканичната активност в района на Ертале. Според очевидци, експлозията, която е съпътствала изригването, е била необичайно силна както по мощност, така и по звук.
Вулканологът Саймън Карн заявява в социалните мрежи, че в историята на Хейли-Губи няма данни за изригвания през цялата епоха на холоцена – съвременната геоложка епоха, започнала преди повече от 11 хиляди години.
