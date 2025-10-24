Спират производството на една от най-популярните коли в Европа

© Новината за паузата в производството на един от най-продаваните леки автомобили в Европа идва само часове след като германският производител на автомобили издаде вътрешно предупреждение до работниците за потенциални прекъсвания на производството.



Индикациите сочат, че спирането на производството на Golf ще бъде последвано от спиране на поне три други модела, включително Tiguan, Touran и Tayron, също произвеждани в завода на Volkswagen във Волфсбург. Компанията не е посочила колко дълго може да бъде спряно производството.



Предупреждение за потенциални спирания на производството беше официално отправено в писмо, изпратено до работниците на Volkswagen по-рано в сряда сутринта. В него се посочва, че макар производството "все още да е незасегнато“, въздействията "не могат да бъдат изключени в кратък срок“ поради "динамичната ситуация“, пише Autocar.



Кризата произтича от замразяване на доставките на микрочипове от Nexperia.



След като холандското правителство, под натиск от администрацията на Тръмп в САЩ, пое контрола над базираната в Холандия компания миналия месец, китайското правителство отвърна на удара, като забрани износа на чипове на компанията.



Поглъщането на компанията от холандското правителство беше прието на 30 септември, като служителите посочиха опасения за интелектуална собственост поради китайската собственост.



Ходът предизвика незабавен ефект на домино и Volkswagen потвърди, че е бил уведомен от Nexperia, че вече не може да гарантира дългосрочната доставка на микрочипове.



Твърди се, че Volkswagen няма непосредствен алтернативен доставчик на микрочипове. Полупроводниците и микрочиповете от други доставчици ще изискват продължителни вътрешни тестове и сертифициране, преди да могат да бъдат използвани.



Не е изключено спиране на производството и в другите германски фабрики на Volkswagen в Емден, Хановер и Цвикау, тъй като запасите от чипове се изчерпват.



В подготовка за прекъсване на производството, Volkswagen вече е започнал дискусии с германски правителствени служители относно прилагането на работа на непълно работно време - субсидирана схема за избягване на масови съкращения.