техническия проблем, който затвори въздушното пространство над страната вчера.
Комитетът е създаден с решение на Министерството на транспорта и ще бъде председателстван от Христос Циторас - ръководител на Гръцката служба за гражданска авиация. Нейното членство обединява висши служители от авиационната безопасност, киберсигурността, отбраната и телекомуникациите.
По-рано беше обявено, че вече са започнати съдебни разследвания за изясняването на обстоятелствата довели до техническата неизправност, пише eKathimerini.
Министърът на транспорта Христос Димас заяви, че вероятно не става въпрос за кибератака, но все още не могат да бъдат сигурни.
