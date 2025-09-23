Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 евро заради спекулации с цената на олиото
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:19Коментари (0)29
©
Собственик на хранителен магазин в турската провинция Хатай е изправен пред възможна глоба до 17,2 милиона турски лири (353 000 евро), след като публикува видео с подвеждаща информация за цените на олиото, което стана вирусно в социалните мрежи, съобщи Министерството на търговията, предава сайта Тurkiye today.

Спорът започна, когато собственикът на магазина твърди във видео, че петлитрова бутилка олио, закупена за 150 турски лири (3,08 евро), се продава за 450 лири (9,22 евро).

Кадрите бързо се разпространиха в турските социални мрежи и предизвикаха обществено възмущение.

За да изясни случая, заместник-министърът на търговията Махмут Гюркан заяви, че цената от 150 лирри се отнася до 2023 г. и няма връзка с разходите през 2025 г., като добави, че реалната цена на едро към момента на проверката е била около 351 лири.

Собственикът също призна, че видеото е било заснето като шега и не отразява действителни факти.

Прокуратурата е образувала дело по Турския наказателен кодекс, който забранява публичното разпространение на подвеждаща информация.

Собственикът на магазина е бил задържан и предаден на прокуратурата за по-нататъшни действия.

Властите преследват и четири популярни акаунта в социалните мрежи, които са споделили видеото без проверка. Те може да бъдат глобени с между 850 000 лири (17 425 евро) и 8,5 милиона лири (174 250 евро)

Високата инфлация води до засилен контрол – глобите достигат 45 млн.

Случаят се развива на фона на упорито високата инфлация в Турция, където хранителните продукти остават сред най-чувствителните разходи за домакинствата.

През август годишната инфлация в Турция се понижи до 32,95%, докато хранителната инфлация остана по-висока – 33,28%, като продължава да представлява риск за процеса на дезинфлация, както често отбелязва турската централна банка.

Особено олиото е един от най-волатилните продукти, чиито цени рязко се повишаваха по време на последните инфлационни цикли.

Правителството въведе строги мерки за наблюдение, за да ограничи манипулациите с цените и нелоялните пазарни практики, като Министерството на търговията засили инспекциите и предупреди срещу подвеждащи твърдения.

Властите твърдят, че подобни мерки са необходими, за да се защитят потребителите, да се поддържа честна конкуренция и да се ограничи волатилността при основни стоки като растителните масла.

Още по темата: общо новини по темата: 55
30.09.2024 »
23.09.2024 »
22.08.2024 »
27.04.2024 »
19.03.2024 »
17.12.2023 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
13:54 / 21.09.2025
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
08:59 / 21.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Лято 2025
Бюджет 2026
Топлофикация София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: