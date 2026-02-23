Daily Mail.
Британската политическа група "Everyone Hates Elon“ е закачила снимката на стената на парижката галерия в неделя.
На нея е изобразен Андрю на задната седалка на Range Rover, след като е прекарал 11 часа в ареста в полицейското управление в Айлшем.
Снимката е направена след ареста му в четвъртък в имението Сандрингам по подозрение в неправомерни действия на държавна длъжност.
Бившият херцог на Йорк е обвинен в изпращане на поверителни правителствени документи на скандалния финансист Джефри Епстийн, докато е работил като търговски посланик между 2001 и 2011 г.
