Снимката, която бе публикувана от британските медии след ареста на Андрю Маунтбетън-Уиндзор, бе окачена от активисти във френския музей Лувър, предаваБританската политическа група "Everyone Hates Elon“ е закачила снимката на стената на парижката галерия в неделя.На нея е изобразен Андрю на задната седалка на Range Rover, след като е прекарал 11 часа в ареста в полицейското управление в Айлшем.Снимката е направена след ареста му в четвъртък в имението Сандрингам по подозрение в неправомерни действия на държавна длъжност.Бившият херцог на Йорк е обвинен в изпращане на поверителни правителствени документи на скандалния финансист Джефри Епстийн, докато е работил като търговски посланик между 2001 и 2011 г.