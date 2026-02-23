Сподели close
Снимката, която бе публикувана от британските медии след ареста на Андрю Маунтбетън-Уиндзор, бе окачена от активисти във френския музей Лувър, предава Daily Mail.

Британската политическа група "Everyone Hates Elon“ е закачила снимката на стената на парижката галерия в неделя.

На нея е изобразен Андрю на задната седалка на Range Rover, след като е прекарал 11 часа в ареста в полицейското управление в Айлшем.

Снимката е направена след ареста му в четвъртък в имението Сандрингам по подозрение в неправомерни действия на държавна длъжност.

Бившият херцог на Йорк е обвинен в изпращане на поверителни правителствени документи на скандалния финансист Джефри Епстийн, докато е работил като търговски посланик между 2001 и 2011 г.