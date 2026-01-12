Усложнена зимна обстановка в Турция заради обилни снеговалежи и силни ветрове, съобщават местните медии.Поради очакваните обилни снеговалежи в Истанбул, 12 януари е обявен за неработен ден в училищата.В Кахраманмараш и Сивас занятията също ще бъдат отменени за един ден по подобна причина. В провинция Тунджели 12 и 13 януари ще бъдат почивни дни за училищата и университетите.Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8-годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск."Очаква се на много места валежите да преминат в сняг, особено в по-високите райони в европейската част на града. Температурите ще паднат до 3 градуса. Силният вятър от североизток ще достига до 55 км в час", посочват още властите.Три големи авиопревозвача в Турция обявиха отмяната на повече от 100 полета, планирани за понеделник, позовавайки се на тежки зимни метеорологични условия.