Снежна блокада в Турция: Отменени занятия и полети
Поради очакваните обилни снеговалежи в Истанбул, 12 януари е обявен за неработен ден в училищата.
В Кахраманмараш и Сивас занятията също ще бъдат отменени за един ден по подобна причина. В провинция Тунджели 12 и 13 януари ще бъдат почивни дни за училищата и университетите.
Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8-годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск.
"Очаква се на много места валежите да преминат в сняг, особено в по-високите райони в европейската част на града. Температурите ще паднат до 3 градуса. Силният вятър от североизток ще достига до 55 км в час", посочват още властите.
Три големи авиопревозвача в Турция обявиха отмяната на повече от 100 полета, планирани за понеделник, позовавайки се на тежки зимни метеорологични условия.
