BBC.
Съобщава се и за шест загинали при инциденти, свързани с времето на континента.
Петима души загинаха в два отделни региона на Франция в резултат на коварни условия на шофиране, съобщиха властите, а една жена загина и в столицата на Босна, Сараево, след като над града паднаха 40 см сняг.
Стотици полети са отменени в цяла Европа, като хиляди са останали блокирани на летищата в Париж и Амстердам.
Очаква се прекъсванията да продължат и в сряда.
Националната метеорологична служба на Франция съобщи, че 38 области ще бъдат поставени под оранжево предупреждение за сняг и заледяване в сряда. Много железопътни услуги бяха отменени в някои части на страната.
