ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
Тежкият инцидент е станал на 17 септември на булевард "Селскостопанско училище“ в източен Солун. Според полицията камион, управляван от 54-годишен българин, е предприел маневра за пресичане на булеварда, като трима души са му помагали да премине. В този момент мотоциклет, управляван от 29-годишен мъж, се е ударил в превозното средство.
Мотористът е бил откаран в болница "Г. Гениматас“, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. Шофьорът на камиона и тримата души, оказвали му помощ, са арестувани.
Адвокатът на българина, Лазарос Минасидис, заяви пред медиите, че клиентът му е потеглил на зелен сигнал и най-вероятно мотористът е преминал на червено. "Светофарът е със зелена светлина от едва 12 секунди – време, в което могат да минат 5-6 коли“, обясни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 733
|предишна страница [ 1/123 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
16:25 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
19:49 / 19.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: