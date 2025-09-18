Новини
Смъртоносна амеба поразява Индия: Над 20 жертви, сред които и деца
Автор: Росица Чинова 12:51Коментари (0)56
Най-малко 19 души са починали от рядката инфекция, причинена от мозъчна паразитна амеба, в южния индийски щат Керала, което поражда безпокойство относно разпространението на болестта през сладководни басейни, съобщава The Independent. 

Според здравния отдел на щата, Керала е съобщила за 70 случая на амебен менингоенцефалит и 19 смъртни случая, от които девет пациенти са починали през септември.

Тримесечно дете, деветгодишно момиче, 12-годишно момче и 52-годишна жена са сред пациентите, починали от инфекцията, докато са били на лечение в здравното заведение в Козихкоде от средата на август.

Първичният амебен менингоенцефалит (PAM) се причинява от Naegleria fowleri, свободноживеещ организъм, който разрушава мозъчната тъкан. Най-често се среща в топлите сладководни води като езера, реки и замърсена почва.

Той навлиза в тялото през носната кухина и разрушава мозъчната тъкан. Симптомите се появяват в рамките на няколко дни и бързо водят до гърчове, кома и смърт. Макар и рядко, състоянието носи висок риск от смъртност.

Държавната администрация е стартирала общодържавната кампания за хлориране, обхващаща сладководните езера, резервоарите, кладенците и водоемите. Щатът е въвел специални протоколи за лечението и оперативните процедури за предполагаеми случаи.

Властите в някои части на щата са поставили табели около езерата, които забраняват къпането и плуването във водата.

Министърът на здравеопазването Вийна Джордж заяви пред щатското събрание тази седмица, че по-високата откриваемост е довела до класифицирането на повечето случаи като PAM вместо енцефалит, който е общият термин за възпаление на мозъка.

"Това не е епидемия. Ранната диагноза е много важна за спасяването на човешки живот", казва Джордж.

Тя добави: "Правителството на Керала е предприело превантивни мерки. Всички области разполагат с микробиологични лаборатории за изследването на амебен менингоенцефалит". 

В световен мащаб амебният менингоенцефалит показва смъртност от почти 97 процента. В САЩ са регистрирани 167 случая на амебна менингоенцефалит между 1962 и 2024 г. Само четирима са оцелели, според Центъра за контрола и превенцията на заболяванията на САЩ.






