Словакия обяви извънредно положение заради спрените доставки по нефтопровода ''Дружба''
Поради проблеми с вноса на гориво, държавата ще отпусне до 250 000 тона петрол от собствените си аварийни резерви на Slovnaft, рафинерията в Братислава (най-голямата в страната). В замяна компанията ще бъде задължена да предостави финансово обезпечение или банкови гаранции, равни на балансовата ѝ стойност. Компанията трябва да върне предоставения петрол на държавата до септември.
Slovnaft смята, че количеството петрол, отпуснато от правителството, ще бъде достатъчно поне за един месец. През това време компанията би трябвало да има време да увеличи използването на Адриатическия нефтопровод (JANAF), който преди проблемите с "Дружба“ се използваше само за малки доставки. Slovnaft е мажоритарен дял от унгарската петролна и газова компания MOL и държи фактически монопол върху доставките на бензин и дизелово гориво в Словакия.
Slovnaft ще спре доставките на петрол за Украйна
На 18 февруари Slovnaft обяви също, че ще спре доставките на дизелово гориво в чужбина, включително за Украйна, за да покрие търсенето на вътрешния пазар през нестабилния период. Според съобщенията рафинерията се нуждае от 7300-7500 тона петрол на ден, за да задоволи това търсене. Премиерът Роберт Фицо заяви, че няма да има недостиг на гориво и други петролни продукти поради спирането на износа.
Словакия и Унгария по-рано поискаха от Хърватия да доставя руски петрол чрез JANAF
Ден преди това Словакия и Унгария поискаха от Хърватия да установи доставки на руски суров петрол чрез Адриатическия тръбопровод. В отговор хърватският министър на икономиката Анте Шушняр заяви, че страната е готова да съдейства, но само в рамките на разпоредбите на ЕС и САЩ. Той отбеляза също, че JANAF позволява на европейските страни да бъдат независими от руския петрол.
Преди това правителството на Виктор Орбан в Унгария многократно се оплака, че JANAF не е в състояние да транспортира необходимите обеми петрол и че хърватските власти са повишили транзитните такси, което прави доставките през него търговски неизгодни за Унгария.
На 16 февруари унгарската компания MOL обяви, че доставките на гориво по петролопровода ''Дружба'' до Унгария и Словакия са спрели от 27 януари. За да компенсира недостига, MOL премина към морски превози на суров петрол. Компанията също така поиска от унгарското Министерство на енергетиката да осигури приблизително 250 000 тона петрол от стратегически резерви. На 12 февруари представители на словашкото Министерство на икономиката информираха Bloomberg, че доставките по петролопровода ''Дружба'' са спрели.
Украинският външен министър Андрий Сибига отдаде прекъсването на руската атака срещу участъка ''Дружба'' на украинска територия. В отговор Будапеща заяви, че Украйна е прекъснала електрозахранването на този участък от петролопровода. На 15 февруари словашкият премиер Роберт Фицо обвини Украйна в умишлено забавяне на възобновяването на износа.
Освен това, на 17 февруари британската новинарска агенция Sky News съобщи, че Европейската комисия е поискала от Украйна да предостави график за ремонт на петролопровода ''Дружба''.
